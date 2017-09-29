فنّدت جامعة شقراء ادعاءات أحد المواطنين عبر مقطع فيديوبأن الجامعة لا تسمح بخروج زوجته الطالبة من مبنى كلية البنات بحريملاء حتى الساعة 2 ظهراً، مؤكدة أنها ستتقدم للجهات المختصة للمطالبة بحقها الذي كفله لها النظام وفق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
وأكدت الجامعة أن ما ذكره “المدعي”، ويُدعى طلال السهلي، بأن الجامعة تمنع الطالبات من الخروج حتى الساعة الـ2 ظهراً؛ ادعاء غير صحيح ومحض افتراء، مبينة أن جميع كليات البنات بجامعة شقراء تفتح بوابة الخروج للطالبات الساعة 12 ظهراً، ومن ضمنها مجمع كليات البنات بحريملاء، بل إن بعض كليات الجامعة تفتح بوابة الخروج قبل ذلك الوقت.
وأوضحت أن الإجراء المتبع في جميع كليات البنات لخروج أي طالبة في أي وقت شاءت، يستلزم تعبئة نموذج تكتب فيه اسم الشخص الذي ستخرج معه وجهة القرابة، على أن يتأكد الأمن من هوية من ستخرج معه، وهذا الإجراء لا يستغرق سوى لحظات.
وأضافت الجامعة: أما من تريد الخروج مع سائق خاص أو نقل خاص فيُطلب من ولي أمرها في أول العام الدراسي تعبئة بيانات الشخص الذي ترغب الخروج معه في نموذج يُحفظ في ملفات الأمن بالكلية، ويُسمح لها بالخروج معه كل يوم وفي أي وقت، على أن يُدوّن وقت الخروج فقط في سجلات حارسات الأمن.وفق “أخبار 24”.
وأفادت بأن زوج الطالبة تواصل مع عميد الكلية الساعة 10.39 وقال إنه في الدوام ولا يستطيع أن يذهب لابنته في المنزل (بالرياض) وهي مريضة، عندها طلب منه عميد الكلية اسم السائق الذي ستخرج معه الطالبة ليسمح لها بالخروج، ولم يكن المواطن على معرفة باسم السائق ولا نوع السيارة.
وأضافت الجامعة: “عند ذلك طلب عميد الكلية من المواطن كتابة خطاب للسماح بخروج الطالبة وإرساله للكلية بالإيميل، وفعلاً أرسل المواطن خطاباً تمت كتابته بصياغة لا مسؤولة وعلى ورق غير رسمي للعميد عند الساعة 11.21، وذلك قبل وقت فتح بوابات الكلية لخروج جميع الطالبات بقليل”.
وتابعت: “على الفور قام عميد الكلية بإرساله لوكيلة الكلية للسماح للطالبة بالخروج دون أي تأخير على أن تستكمل النموذج الرسمي فيما بعد، ولم تراجع الطالبة أي جهة في الكلية بعد ذلك لطلب الخروج مرة أخرى”.
وأكدت الجامعة أنها حريصة على الشفافية والمصداقية، في توضيح الحقيقة للجميع، مشددة على أنها ستتقدم ببلاغ للجهات المختصة للمطالبة بحقها في هذه القضية بقصد الإساءة للجامعة وإلحاق الضرر بها.
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