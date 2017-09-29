كشف الناطق الإعلامي للإدارة العامة للمساجد بفرع وزارة الشؤون الإسلامية، حاتم الطويرقي، عن الإجراءات التي تم اتخاذها إزاء رصد أحد المواطنين عدداً من أرفُف المصاحف الكريمة الخشبية والخاصة بأحد الجوامع في الطائف، مُلقاةً عند برميل للنفايات قريب من قاعة أفراح، يقع خلفها جامع بحي جبرة، وعليها شعار وزارة الشؤون الإسلامية.
وأوضح أنه تم تكليف مراقب المنطقة بالبحث عن المسجد والتعرف على الإمام، الذي تم استدعاؤه وتشخيص حالة الصناديق وتمييز السليم من التالف واستلامها بالطرق النظامية المتبعة، وإعداد المحاضر الخاصة بالاستلام والتخلص من التالف حسب التعليمات والأنظمة المتبعة في مثل هذه الحالات.
وأضاف الطويرقي، وفقا لـ “سبق”، أن الإدارة العامة للمساجد بمحافظة الطائف تؤكد على جميع منسوبيها بضرورة اتباع الإجراءات والتوجيهات الصادرة من الوزارة في المحافظة على ممتلكات المساجد وجميع مقتنياتها.
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