انقلبت مركبة لعائلة من 6 أفراد، مساء أمس (الخميس)، على طريق “ينبع – أملج”، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين بإصابات بالغة، حيث تم نقلهم لمستشفى ينبع العام لتلقي الخدمات الطبية اللازمة.
وتلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر بلاغاً بالحادث، لتنقلهم من فورها إلى طوارئ مستشفى ينبع العام، حيث قدم لهم المستشفى الخدمات الطبية الطارئة ونُقلت الجثامين لثلاجة الموتى بالمستشفى.
كما قامت إدارة المستشفى باستدعاء الفريق الطبي للتدخل العاجل لاستقبال الحالات وإسعافها وتقديم الخدمات العلاجية لهم.وفق “أخبار 24”.
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