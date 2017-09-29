وافق وزير التعليم أحمد بن محمد العيسى، اليوم (الجمعة)، على ضم المعلمين الدارسين على حسابهم الخاص ومرافقيهم للإبتعاث وفق الإجراءات المنظمة لذلك.
ووجّه مدير عام التدريب والابتعاث محمد بن عبدالعزيز السديري إدارات التدريب بالمحافظات، بإرسال ملفات مرشحيها ممن تنطبق عليهم شروط الابتعاث بدون اختبار قياس، وذلك لإكمال الإجراءات النظامية لابتعاثهم بعد موافقة صاحب الصلاحية.
وأوضح السديري خلال منشوره الموجّه للإدارات المعنية، شروط برنامج الابتعاث للمعلمين، وتتلخص في بدء المعلم للدراسة الأكاديمية مع إنهائه مرحلة اللغة، وأن يكون ممن أُدرج تخصصهم في خطة ابتعاث المعلمين.وفق “أخبار 24”.
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