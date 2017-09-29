كشف رئيس اللجنة الوطنية لتعليم قيادة السيارات أن الاجتماع المرتقب مع الإدارة العامة للمرور سيحسم كل المقترحات لوضع آليات تعلم المرأة قيادة المركبات، وكيفية استخراج رخصة القيادة تنفيذا للأمر السامي.
وأوضح الدكتور مخفور آل بشر، أن عدد مدارس تعليم القيادة في المملكة حاليا يتجاوز 65 مدرسة، والتي ستعمل على تطبيق الأمر السامي بعد وضع الأطر الأساسية له من جهات الاختصاص، مشيرا إلى إمكانية استقدام مدربات مؤهلات من الخارج لتعليم النساء السعوديات قيادة المركبات للحصول على الرخص.
وبيّن، بحسب “عكاظ”، أن هناك اقتراحات عدة بتخصيص أيام أو فترات للرجال وأخرى للنساء لتلقي دروس القيادة، التي ستكون في الغالب للمركبات الصغيرة.
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