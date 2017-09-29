رصد تقرير صحفي الفوائد التي تعود على الرجال من قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة، مبيناً أن تلك الفوائد تتوزع في مجالات عدة ما بين اقتصادية و اجتماعية و أسرية.
وأوضح التقرير، وفقاً لـ”الوطن”، أن الفوائد تشمل تخفيف الأعباء المالية بحيث ستقل مصاريف رب الأسرة على وسائل نقل العائلة من رواتب للسائقين وغيرها، مع إتاحتها فائضاً من الوقت؛ كونه سيخف على الرجل كثير من المهام المتعلقة بالمرأة، إلى جانب زيادة إنتاجية الرجل العامل لأن بعض المهام ستُترك من عليه مثل إيصال أبنائه من المدرسة إلى البيت.
وتشمل الفوائد أيضاً توزيع الأدوار المتعلقة بالتنقل بين الرجل والمرأة، وتخفيف العبء النفسي على الرجل، بالإضافة إلى مواجهة الحالات الطارئة للرجل من خلال قيام المرأة بسرعة التعامل مع الحالات الصحية التي تواجه الرجل أثناء القيادة ونقله إلى أقرب مستشفيات.
ولفت التقرير إلى أن القرار سيترتب عليه أيضاً زيادة الموارد الاقتصادية للأسرة؛ كون هذا القرار سيوفر فرص عمل متعددة للمرأة تسهم في زيادة دخل الأسرة، مع تعزيز الثقافة المالية للمرأة؛ ما يعود بالنفع للرجل في معرفة المرأة بما كان يصرفه الرجل على الأمور المتعلقة بالسيارة وصيانتها وتأمينها.
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