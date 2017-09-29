استضاف نادي الحي بمدرسة عبادة بن الصامت بحي الهدا بالخرج مجموعة من أبناء جمعية إنسان ، يرافقهم المشرف الأستاذ/عبدالله العبلان والاستاذ/سعد الحقباني وكان في استقبالهم قائد نادي الحي بعبادة بن الصامت الأستاذ/عيسى المثيبي والطاقم الاشرافي .
حيث بدأت الزيارة بأخذ جولة على مرافق النادي ومن ثم التوجه إلى ديوانية النادي وتقديم واجب الضيافة ، وبعد ذلك بدأ البرنامج الثقافي المشتمل على مسابقات ثقافية ، ومن ثم برنامج ترفيهي ، وفي الختام كرم قائد النادي جميع أبناء الجمعية على تفاعلهم في هذا البرنامج ، وشكرهم على تلبية هذه الدعوة .
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