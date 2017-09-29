بتوجيه من قائد ثانوية الجامعة الأهلية الأستاذ عوض بن محمد الخثعمي قام اليوم النشاط الطلابي ورائد النشاط الأستاذ / حازم الشاذلي والمنسق الإعلامي بالمدرسة الأستاذ / علي العقلاء بزيارة لإدارة التعليم بمحافظة الخرج لتسليم التقرير الختامي لفعاليات وبرامج اليوم الوطني وقد أثني عليه كل من مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية الأستاذ / خالد الحربي ومساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية الدكتور / صالح الدويلة ومشرف النشاط الرياضي الأستاذ / عبد العزيز الشاهين والمكلف باستلام التقارير ، هذا وقد قام قائد المدرسة بتقديم الشكر لكل من قام بإخراج وتنفيذ هذا العمل .
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الحربي والدويلة والشاهين يشكرون ثانوية الجامعة الأهلية على التقرير الختامي لليوم الوطني
الحربي والدويلة والشاهين يشكرون ثانوية الجامعة الأهلية على التقرير الختامي لليوم الوطني
الخرج اليوم - محمود سليمان:
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