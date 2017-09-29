نظم مركز التأهيل الشامل للإناث بالخرج فعاليات الإحتفال باليوم الوطني وذلك بمشاركة فريق (نحن لكم ) التطوعي وفرقة (برنسيسيز) الإستعراضية، حيث ابتدأت الفعاليات بنشيد السلام الوطني السعودي بعد ذلك كلمة جاء فيها تعريف باليوم الوطني وتاريخ توحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه.
تلى ذلك اللوحات الإنشادية للفرقة الإستعراضية، تخللها المسابقات الخفيفة بين المقيمات..
في نهاية البرنامج انتقل الحضور إلى الركن المصاحب، بعد ذلك كُرمَ المشاركين في الفعاليات.
تلى ذلك اللوحات الإنشادية للفرقة الإستعراضية، تخللها المسابقات الخفيفة بين المقيمات..
في نهاية البرنامج انتقل الحضور إلى الركن المصاحب، بعد ذلك كُرمَ المشاركين في الفعاليات.
والمركز يحتفي بهذه المناسبة لتعزيز الحس الوطني والانتماء إلى هذا البلد المبارك الذي حري بنا أن نفخر بإنجازاته التي تحققت وتواصلت حتى عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز.
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