من المنتظرأ أن يتم طرح العديد من الهواتف الذكية الجديدة هذا الموسم، لكن لا شك أن هواوي مايت 10 هو الهاتفالذي يستحق الانتظار وتراهن الشركة على هذا الهاتف المزوّد بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتحقيق قفزة نوعية في عالم تكنوالوجيا الهواتف الذكية.
يقال أن هاتف هواوي مايت 10 يحتوي على ميزات رائعة لا سيما كاميرا ذكية لم نراها في أي هاتف آخر. فتاريخ هواوي في التصوير عبر الهاتف الذكي عريق وطويل كما أنه ينطلق من التزام الشركة تحفيز الابتكار وتوفير تجربة تصويرية استثنائية للمستخدمين الذين يبحثون عن أجهزة تتناسب مع نمط حياتهم السريع والمتطوّر.
مع انتشار التواصل الاجتماعي، حصد التصوير الرقمي شهرة واسعة ما بين الآلاف من الناس الذين أقبلوا على التقاط الصور يومياً واختبارها بطريقة مبتكرة. وقد استثمرت هواوي في فريق البحث وفريق متخصص لاضافة الابتكار على كاميرات هواتفها ومحاكاة احتياجات المستهلكين ومساعدتهم على التواصل في العالم الرقمي. في العام 2011، بدأت الشركة تقوم بالأبحاث حول تكنولوجيا الكاميرا المزدوجة في الهاتف الذكي وفي العام 2013، قامت بتطوير هاتف ذكي يحتوي على كاميرا ثناية العدسة وعلى تكنولوجيا معالج ﺈشارة الصورة. وقد عملت هواوي مع فريق متخصص في تطوير كاميرات احترافية لتصميم كاميرا مزدوجة بعدسة مبقياس 5 ميليمتر وتوفير فتحة واسعة ذات الببيكسلات العالية، ﺇضافة ﺇلى التركيز السريع وتثبيت الصورة
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