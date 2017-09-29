كرم معالي وزير الاسكان الاستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل شركة جبل عمر للتطوير على الرعاية الماسية ومشاركة الشركة بجناح متميز في معرض ريستاتكس سيتي سكيب العقاري بالرياض خلال الفترة 27-30 سبتمبر 2017 بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات.
وتأتي مشاركة جبل عمر في إطار دورها الوطني في الرعاية والمشاركة في مثل هذه المعارض والمؤتمرات حيث يشارك في هذا المعرض عدد من كبريات الشركات العقارية المحلية والعالمية .
وستقدم جبل عمر خلال المعرض مشروعها التطويري الرائد الذي يقع على بعد خطوات من الحرم المكي الشريف وفي مقدمتها الفنادق فئة الخمسة نجوم وهي: كونراد، هيلتون للمؤتمرات، حياة ريجينسي وماريوت فضلا عن الشركات الفندقية الاخرى التي تعتزم العمل في المشروع مثل فنادق: العنوان، جبل عمر جميرا، وفورسيزون بالاضافة الى مجموعة من المراكز التجارية المتميزة والشقق الفندقية الفخمة .
وتشهد الوحدات السكنية الفاخرة في مشروع جبل عمر إقبالا متزايداً حيث يعكس ذلك حرص العملاء على تملك وإقتناء هذه الوحدات السكنية التي تتميز بإطلالة مباشرة على الحرم المكي الشريف .
الجدير بالذكر بأن شركة جبل عمر للتطوير حصدت مؤخراً على جائزة المشروع العمراني المتكامل لعام 2016 من “ريستاتكس الرياض2017 ” .
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