العامة أو ما يعادلها و حملة الشهادة الثانوية العامة الحاصلين على رخصة قيادة عمومي ( نقل خفيف /نقل ثقيل ) وكذلك وظائف على رتبة جندي أول في بعض التخصصات الفنية لحملة الدبلوم والكليات الفنية وعلى الراغبين بالتسجيل مراجعة شروط الإلتحاق عبر البوابة الإلكترونية لإدارة القبول والتسجيل من خلال الموقع
علماً انه سيتم فتح الموقع لإستقبال الطلبات إعتباراً من يوم الأحد الموافق 18 / 1 / 1439هـ لمدة اسبوع مع اطيب الأمنيات للجميع بالتوفيق والنجاح
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج