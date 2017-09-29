بحضور عميد الكلية التقنية بالدمام أحمد بن عبدالكريم الثنيان احتفلت الكلية التقنية بالدمام باليوم الوطني السابع والثمانين وذلك بحضور وكيل الكلية عبدالله الهزاع ورؤساء الأقسام العلمية والإدارية وعشيرة الجوالة هذا وقد بدأ الحفل بكلمة لسعادة عميد الكلية أ . أحمد بن عبد الكريم الثنيان قال فيها نحمد الله اننا نعيش في نعمة كبيرة وأمن ورخاء في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين .
وبعدها قدم سرد لقصة المملكة العربية السعودية منذ بدايتها حتى تم توحيدها على يد المغفور له الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن طيب الله ثراه والتي أصبحت فيه المملكة بلد واحد نفتخر به جميعاً ووجه الثنيان بضرورة المحافظة على هذه الأرض وواجب على كل مواطن أن يخدم من موقعه كوفاء لهذا الوطن الغالي واختتم كلمته بتقديم التهنئة لجميع منسوبي الكلية ومن ثم أعلن مقدم الحفل المدرب أنور العسيري برامج الحفل حيث بدأت المشاركات الإنشادية وكذلك القصائد الشعرية الوطنية ومن ثم فقرة كشفية بقيادة القائد الكشفي عادل بوحسون وبعدها قدم المدرب / عبد الله الدهيش المسابقات الثقافية ووزع الهدايا والتي تتركز عن هذه المناسبة المتميزة وبعدها مسابقة وطنية وهي أجمل تعليق على الهاشتاق ليعبر عن أفضل هاشتاق لليوم الوطني بكلمات وتهاني وزعت على أثرها الجوائز والهدايا القيمة على المتسابقين المتدربين والجوالة المشاركين في الحج .ومن ثم التوثيق الإعلامي والتقاط الصور الجماعية .
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج