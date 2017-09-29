اختتم فريق Free Motion مشاركته بفعاليات اليوم الوطني بالرياض، والذي ساهم في مشاركة الشعب السعودي فرحتهم باليوم الوطني والذي عبروا بعمق حبهم وامتنانهم لقيادتهم الرشيدة ووطنهم الغالي..
وأوضح الأستاذ خالد الصياح رئيس الفريق؛ أن مشاركة الفريق في اليوم الوطني شملت على: تقديم عروض السكيت في ساحة البجيري، وكذلك التعاون مع المخرج سعد التميمي بمشاركة الفريق في عمل تصوير فيديو كليب بعنوان (افرحي يا بلادي) للمنشد محمد الحسينان، وكما تم التعاون مع أحد شركات المياه بتوزيع الماء على زوار ساحة البجيري وشارع التحلية، وشهدنا ولله الحمد تفاعل كبير من الزوار والذي حظيت به أنشطة الفريق خلال مشاركته باليوم الوطني..
وأضاف الصياح؛ أن مشاركتنا في اليوم الوطني إسهاماً منا لخدمة وطننا الغالي وهو شرف لايضاهيه شرف وسيبقى وسام فخر نعتز به..
يذكر أن مشاركة فريق Free Motion أتت إنطلاقاً من دوره تجاه وطنه، وقدم الكثير من عروض السكيت وفريستايل دانس وفريستايل كرة القدم..
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