أصدرت الهيئة العامة للإحصاء مساء يوم عرفة في حج موسم هذا العام 1438هـ النشرة التفصيلية لإحصاءات الحج والتي تحتوي على ( 40 ) مخرج إحصائي رئيسي بعدة قوالب متاحة عبر موقعها الرسمي إضافة إلى الخريطة الإحصائية للحج .
وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء تيسير المفرج بأن العمل الفني الميداني الإحصائي السنوي للهيئة العامة للإحصاء في موسم الحج لا يقتصر على إعلان العدد الرسمي الإجمالي للحجاج فقط ، بل تقوم بتزويد الجهات الحكومية والخاصة بكافة تفاصيل إحصاءات الحج إضافة إلى نشرها وإتاحتها للجميع عبر النشرة التفصيلية لإحصاءات الحج على موقعها الرسمي وبأكثر من قالب بهدف دعم متخذي القرار وراسمي السياسات في التخطيط لخدمة ضيوف الرحمن وقاصدي الحرمين الشريفين ، وأضاف المفرج بأنَّ النشرة التفصيلية لإحصاءات الحج والتي تم نشرها بعد ساعتين من توقف عمليات حصر الحجاج عند مغيب شمس اليوم التاسع من ذي الحجة تتضمن بيانات ومعلومات شاملة ودقيقة وتفصيلية تصل إلى 40 مُخرج إحصائي رئيسي، تتنوع بين مؤشرات وإجماليات أعداد وتقسيمات وجداول ورسوم بيانية إضافة إلى وضعها في قالب تفاعلي عبر خريطة الحج الإحصائية يمكن من خلالها الحصول على بيانات كل مدخل من مداخل مدنية مكة المكرمة .
وتحتوي النشرة التفصيلية على: الإجمالي السنوي لأعداد الحجاج ، إجمالي أعداد الحجاج في آخر عشر سنوات ، رسم بياني يوضح إجمالي أعداد الحجاج خلال عشر سنوات ، إجمالي أعداد الحجاج من الداخل في آخر عشر سنوات ، إجمالي أعداد الحجاج من الخارج في آخر عشر سنوات ، أعداد الحجاج من الخارج للعام الحالي موزعين حسب الجنس ، أعداد الحجاج من الخارج للعام الحالي موزعين حسب طريقة القدوم ، رسم بياني يوضح الحجاج من الخارج موزعين حسب الجنس وطريقة القدوم ، الحجاج من الخارج للعام الحالي موزعين حسب الجنس وتاريخ القدوم ، رسم بياني يوضح العدد السنوي لتوافد الحجاج من الخارج حسب تاريخ القدوم ، العدد السنوي للحجاج من الخارج حسب الجنس ، العدد السنوي للحجاج من الخارج حسب تاريخ القدوم ، العدد السنوي للحجاج من الخارج حسب طريقة القدوم ، مقارنة أعداد حجاج الخارج بين العام الحالي والعام الماضي حسب طريقة القدوم ، رسم بياني لأعداد حجاج الخارج حسب طريقة القدوم خلال العام الحالي والماضي ، مقارنة أعداد السيارات الناقلة لحجاج الداخل إلى مدينة مكة المكرمة حسب نوع السيارة ، أعداد السيارات الناقلة لحجاج الداخل ، أعداد السيارات الناقلة لحجاج الداخل حسب نوع السيارة ، أعداد السيارات الناقلة لحجاج الداخل حسب تاريخ القدوم ، أعداد السيارات الناقلة لحجاج الداخل حسب طريق القدوم ، رسم بياني يوضح السيارات الناقلة لحجاج الداخل حسب طريق القدوم ، رسم بياني يوضح أعداد السيارات الناقلة لحجاج الداخل حسب تاريخ القدوم ، رسم بياني يوضح أعداد السيارات الناقلة لحجاج الداخل حسب نوع السيارة ،الحجاج من الداخل حسب الجنس ، الحجاج من الداخل حسب طريق القدوم ، توافد حجاج الداخل من السعوديون ، توافد حجاج الداخل من غير السعوديون ، توافد حجاج الداخل من السعوديون حسب طريق القدوم ، توافد حجاج الداخل من غير السعوديون حسب طريق القدوم ، رسم بياني يوضح توافد الحجاج من الداخل حسب طريق القدوم ، رسم بياني يوضح توافد الحجاج من الداخل حسب تاريخ القدوم ، الحجاج غير السعوديين من الداخل للعام الحالي مصنفين حسب الجنس ، الحجاج غير السعوديين من الداخل للعام الحالي مصنفين حسب الجنسية ، رسم بياني يوضح توزيع الحجاج غير السعوديين من الداخل مصنفين حسب جنسياتهم ، الحجاج غير السعوديين من الداخل حسب طريق القدوم مصنفين حسب جنسياتهم ، توافد الحجاج غير السعوديين من الداخل حسب والجنسية ، توافد الحجاج السعوديين من الداخل حسب تاريخ القدوم ، توافد الحجاج غير السعوديين من الداخل حسب تاريخ القدوم ، مقارنة أعداد الحجاج غير السعوديين من الداخل بين العام الحالي والعام الماضي ، رسم بياني يوضح مقارنة أعداد الحجاج غير السعوديين من الداخل بين العام الحالي والعام الماضي مصنفين حسب جنسياتهم.
وكشف المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء بأن الهيئة وللمرة الأولى هذا الموسم قد نشرت إحصاءات الخدمات التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن عبر جهاتها الحكومية حيث استحدثت الروزنامة الإحصائية للحج والتي تتضمن إحصاءات لجهود أكثر من 45 جهة حكومية وخاصة وعدد القوى العاملة التي شاركت في تقديم الخدمات، ونوعية الخدمات لهذه الجهات ، ومنها : أمارة منطقة مكة المكرمة ، أمارة المدنية المنورة ، وزارة الحج والعمرة ، وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ، وزارة التجارة والاستثمار ، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، وزارة الصحة ، وزارة الثقافة والإعلام ، الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام ، مصلحة الجمارك العامة ، المديرية العامة للجوازات ، الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة ، هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة مكة المكرمة ، هيئة الغذاء والدواء ، معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة ، إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة (الكشافة) ، أمانة محافظة جدة ، أمانة العاصمة المقدسة ، هيئة تطوير مكة المكرمة ، شركة كهرباء مكة المكرمة ، وحدة أعمال مكة المكرمة والطائف بشركة المياه الوطنية ، الهيئة العامة للإحصاء ، مركز المعلومات الوطني ، هيئة الهلال الأحمر السعودي، ، هيئة الطيران المدني ، فرع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بمنطقة مكة المكرمة ، شركات الاتصالات ومزودي الخدمات ، الخطوط الجوية العربية السعودية ، الهيئة العليا لمراقبة نقل الحجاج ، مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ، مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي ، نقابة السيارات ، البريد السعودي .
وأوضح تيسير المفرج بأنَّه يمكن الحصول على النشرة أو الاطلاع عليها بعدة قوالب وجداول من خلال الدخول على الموقع الرسمي للهيئة www.stats.gov.sa ، كما يمكن متابعة حسابات الهيئة العامة للإحصاء على مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر قناة الهيئة على اليوتيوب للاطلاع على تفاصيل هذه الإحصاءات وتوثيق عمليات العد والإحصاء التي تمت أو طلب النشرة عن طريق نموذج الطلب على الموقع أو الاتصال على الرقم الموحد للهيئة 8001240440
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