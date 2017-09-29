نفت جامعة الطائف صحة ما نشره أحد الحسابات على موقع “تويتر” حول وقوع حادثة اعتداء على إحدى الطالبات في الجامعة، مؤكدة أن ما تم الإشارة إليه “محض افتراء وإشاعة كاذبة تهدف للإساءة للجامعة ومنسوباتها وطالباتها”.
وقالت الجامعة في بيان أصدرته اليوم الجمعة إنه لم تقع أية حادثة اعتداء على أية طالبة منذ بداية العام الجامعي الحالي على الإطلاق.
وأضافت أنها لن تقبل بنشر الإشاعات والمزاعم المغرضة على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف الإساءة للجامعة، والاختباء خلف معرفات مجهولة لنشرها وترويجها.
وأكدت الجامعة أنها تحتفظ بحقها القانوني في تقديم بلاغ رسمي لجهة الاختصاص حيال الحساب الإلكتروني الذي روج لهذه الإشاعة، مبينة أنها ستتخذ إجراءات مماثلة مع كل من يتعمد الإساءة للجامعة. وفق “أخبار24”.
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