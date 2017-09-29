نفذت وزارة الداخلية اليوم الجمعة حكم القتل قصاصاً، بحق مواطن قتل آخر بإطلاق النار عليه، في مدينة سكاكا بمنطقة الجوف.
وقالت الوزارة في بيان لها، إن المواطن حمدان بن سمر بن عجران الرويلي، أقدم على قتل المواطن عطية بن عشوي بن فريح الرويلي، وذلك بإطلاق النار عليه إثر خلاف نشب بينهما .
وبعد القبض على الجاني المذكور أسفر التحقيق معه عن توجه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وأحيل للمحكمة العامة، فصدر بحقه حكم بالقتل قصاصاً، وأجل تنفيذه لحين بلوغ القاصرين من ورثة القتيل.
وألحق بصك الحكم بعد بلوغ القاصرين ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من الجاني، ثم أيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر بحقه شرعاً، لينفذ حكم القتل قصاصاً بحق الجاني المذكور اليوم الجمعة بمدينة سكاكا. وفق “أخبار24”.
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