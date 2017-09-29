أصدر مدير عام التعليم بمنطقة الرياض عبدالله المانع قراراً، أعفى بموجبه قائد مدرسة تابعة لتعليم قرطبة بشرق الرياض، وذلك للفوضى التي شهدتها المدرسة في أول يوم من العام الدراسي الحالي وعدم انتظام معلميها.
وتضمن قرار مدير تعليم الرياض، الذي كان قد حذر من التهاون في العملية التعليمية، وفقاً لـ”الحياة”، توجيه قائد المدرسة المعفي ليشغل منصب وكيل مدرسة ابتدائية أخرى بشرق الرياض.
وكان وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى أعفى في وقت سابق قائد مدرسة بتبوك بعد انتشار مقطع فيديو يظهر تمزيق عدد من الطلاب لكتب المقررات الدراسية بجوار المدرسة، فيما أعفي عددٌ من وكلاء المدارس ومسؤولو التعليم بعددٍ من المناطق والمحافظات لأسباب مختلفة.
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