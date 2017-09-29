أنقذ فريق طبي في مستشفى الولادة والأطفال بمنطقة نجران طفلة عمرها 4 سنوات تعاني من ضيق في التنفس نتيجة ابتلاع جسم غريب، وأظهرت الفحوصات الإشعاعية الجسم الغريب عند مستوى مدخل الشعب الهوائية الرئيسي للرئة اليمنى. وبعد تقييم الحالة تأكدت ضرورة إجراء جراحة سريعة للصغيرة.
وبحسب الإجراءات الطبية المتبعة تم إبلاغ والد الطفلة بأهمية استخراج هذا الجسم الذي تبين أنه حصاة بالمنظار تجنبا لأي مضاعفات قد تعرض حياتها للخطر، وتوضيح خطورة هذا النوع من العمليات فأبدى موافقته.
أدخلت الطفلة لغرفة العمليات حيث تم عمل منظار الشعب الهوائية تحت إشراف فريق طبي وتمريضي، وتم استخراج الحصاة. وفق”أخبار 24″.
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