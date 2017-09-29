انقلبت سيارة، صباح أمس (الخميس)، على طريق خريص – الأحساء، ما أسفر عن تعرض معلمة كانت تستقل السيارة لإصابات بليغة.
وأوضحت مصادر، بحسب “الأحساء نيوز”، أن زميلات المعلمة بالمدرسة الواقعة بالقرى الشرقية بمحافظة الأحساء فوجئن بتأخرها عن موعد حضورها اليومي، ليكتشفن انقلاب السيارة التي يقودها سائق خاص من العمالة الوافدة، حيث كان يقطع بها الطريق يومياً من الرياض للأحساء.
وأكد شهود عيان للصحيفة انقلاب السيارة 4 مرات، حيث أصيبت المعلمة بكسر في العمود الفقري والفخذ، بينما لم يُصب قائد السيارة بسوء.
فيما تتابع الجهات المعنية معرفة أسباب الحادث.
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