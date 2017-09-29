ينتظر محبي نادي الشعلة الاستمرار في تقديم المستويات الرائعة والتي تعكس حجم العمل الفني والإعلامي واللوجستي الذي عمل على الفريق منذ انتهاء الموسم الماضي وإلى هذه اللحظة ، وعبّر الكثير ممن حضروا اللقاء الأخير والذي جمع الشعلة بالوطني بملعب الشعلة بالخرج عن رضاهم عن المستويات بغض النظر عن النتائج والتي رغم أنها إيجابية ، لكن الشعلة كان بامكانه الحصول على الدرجة الكاملة في المباريات الثلاث .
فوز وتعادلين تعبر إيجابية ، لكن لا يزال محبي النادي ينتظرون المزيد ، اللقاء الأخير مع الوطني انتهى بالتعادل 2/2 بعد تقدم شعلاوي بهدفين حتى الدقيقة 84 ، سيكون اللقاء القادم خارج حدود الخرج ، وفي الرس تحديدا مع (الحزم) ولن يكون اللقاء سهلا لعدة أسباب لكن ما يأملوه محبو الشعلة كسب اللقاء والعودة بنقاط المباراة .
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