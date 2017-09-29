أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمراً بإعداد مشروع نظام لمكافحة التحرش بالمملكة.
ووجه الأمر السامي وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، بإعداد المشروع الجديد والرفع به خلال 60 يوماً وإكمال ما يلزم حيال هذا الأمر.
وجاء نص أمر خادم الحرمين الموجه لوزير الداخلية: “إنه نظراً لما يشكله التحرش من خطورة وآثار سلبية على الفرد والأسرة والمجتمع وتنافيه مع قيم ديننا الإسلامي الحنيف وعاداتنا وتقاليدنا السائدة ولأهمية سن نظام يجرم ذلك ويحدد العقوبات اللازمة التي تمنع بشكل قاطع مثل هذه الأفعال وتردع كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك وبما يسهم بمشيئة الله في تعزيز التمسك بقيم ديننا الحنيف ويضمن المحافظة على الآداب العامة بين أفراد المجتمع، اعتمدوا أن تقوم الوزارة بإعداد مشروع نظام لمكافحة التحرش والرفع عن ذلك خلال ستين يوماً وإكمال ما يلزم بموجبه”.وفق “أخبار 24”.
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