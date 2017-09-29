منح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الشهيد الرائد طارق العلاقي وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة مع نوط الشرف، وأصدر أمراً سامياً بترقيته إلى رتبة عقيد.
وكان العلاقي استشهد يونيو الماضي في هجوم بمقذوف متفجر استهدف دوريته في حي المسورة ببلدة العوامية في محافظة القطيف أثناء تنفيذها لمهام حفظ النظام بالحي، كما أُصيب اثنان من رجال الأمن كانا برفقته.
وكان أحد زملاء الشهيد تحدث عن شجاعته وبسالته خلال مداهمتهم لأوكار الإرهابيين، مبيناً أن الشهيد كان دائماً المقدام الأول في أي عملية حاملاً سلاحه وروحه بيده، مضيفاً: “لم أجده إلاّ متحمساً وغيوراً على دينه ووطنه”.
من جهته، عبر والد الشهيد الشيخ عبد اللطيف العلاقي عن تقديره لقيادة البلاد ووقفتها معهم منذ استشهاد ابنه، وحتى تشييعه وتلقي العزاء فيه.وفق “أخبار 24”.
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