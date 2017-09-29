توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس في المملكة اليوم الجمعة، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية لمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وقد يمتد ليشمل مناطق “حائل، الجوف، تبوك” والحدود الشمالية.
في حين رأى تقرير الهيئة، أن الفرصة لا تزال مهيأة لتشكل السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، وقد يمتد تأثير ذلك إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات الطائف.وفق “أخبار 24”.
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