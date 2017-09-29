كشفت شرطة منطقة القصيم عن ضبط ما يزيد عن 34 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل، عبر حملاتها الأمنية التي نفذتها خلال العام 1438هـ.
وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة القصيم الرائد بدر السحيباني، أن الشرطة ضبطت أكثر من 17 ألف مخالف، في الوقت الذي ضبطت فيه دوريات الأمن ما يزيد عن 15 ألف مخالف.
وأشار، بحسب “الوطن”، إلى أن عدد من تم ضبطهم عبر دوريات القوة الخاصة لأمن الطرق بلغ حوالى 1600 مخالف، في حين تمكنت الشرطة في محافظة الرس من ضبط 1100 مخالف، تلتها شرطة محافظة البكيرية بضبط 741 مخالفاً.
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