أكد الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور سعد الخثلان، عدم وجود مانع شرعي من إفراد يوم السبت بصيام النافلة، وأن الحديث الوارد في النهي عن ذلك ضعيف في سنده ومتنه.
وقدم الخثلان في مقطع فيديو عدة أدلة وحجج توضح أنه لا بأس في إفراد يوم السبت بالصيام عموماً، سواء كان ذلك في يوم عاشوراء أو غيره.
ولفت إلى أن موافقة عاشوراء ليوم السبت هذا العام، فإن السنة أن يصام معه يوم آخر قبله أو بعده، أي يصام الجمعة والسبت، أو السبت والأحد.
وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج