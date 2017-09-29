استشهد أمس (الخميس)، الرقيب أول علي سويد القحطاني إثر مواجهات بالحد الجنوبي في منطقة نجران مع مجموعات حوثية، فيما سيتم تشييع جثمان الشهيد اليوم بمسقط رأسه في تهامة قحطان.
واشتهر الرقيب أول “القحطاني” بمقطع فيديو انتشر له الأسبوع الماضي وهو يلقي قصيدة من تأليفه يحث فيها زملاءه ويحفزهم على الدفاع عن الوطن.
وظهر القحطاني وهو يلقي القصيدة يحذر فيها العدو من الاقتراب من أرض الوطن، داعياً زملاءه إلى بذل الأرواح والدماء من أجل صد العدو والدفاع عن أرض الوطن.
وفق “أخبار 24”.
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