اختفت فتاة تبلغ من العمر 27 عاماً في ظروف غامضة، بعد خروجها من منزل ذويها في أحد أحياء المدينة المنورة يوم الثلاثاء الماضي.
وأوضح خال الفتاة، بحسب “سبق”، أن ابنة شقيقته المختفية لا تحمل أي إثبات أو هاتف جوال، لكونها أمية لا تقرأ ولا تكتب، لافتاً إلى أن أسرتها تعيش في حالة نفسية سيئة جداً، بعد البحث عنها في عدة أماكن دون جدوى.
وأشار إلى أن الفتاة خرجت من المنزل ظهر الثلاثاء الماضي، وجرى تسجيل بلاغ في الشرطة، والبحث عنها بالمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية.
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