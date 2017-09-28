دشن الدكتور محمد مشعمل الشهري رئيس مجلس ادارة شركة محمد الشهري ورشيد جمجوم مصنع جديد لإنتاج المبادلات الحرارية العملاقة واجزاء المكثفات والمبخرات وملفات التبريد الصناعي وذلك للتوسع في التصدير الى اسواق المنطقة العربية والشرق الأوسط. الجدير بالذكر ان الشركة هي احدى القلاع الصناعية بالمملكة والخليج منذ العام 2007 وقد قام الدكتور محمد مشعمل الشهري بتقديم أسمى آيات الشكر والعرفان لحكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده على الدعم السخي والمتواصل للشركات الصناعية السعودية. حتى غدت المنتجات السعودية تنافس بكل قوة في اسواق الشرق الأوسط. كما قدم الشكر لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية على توفير الخدمات اللازمة للمصانع الوطنية.
وأكد الشهري ان الصناعة هي بوابة العبور الى المستقبل باذن الله.
وفي سياق متصل تستعد مجموعة محمد الشهري لإطلاق النسخة السعودية من الموقع الصيني dozaw.com
وذلك بعد ان قامت المجموعة بشراء حصة أغلبية في الموقع. وقد أفاد الدكتور محمد مشعمل الشهري رئيس مجلس إدارة مجموعة محمد الشهري أن العمل جارٍ لإطلاق الموقع في المملكة العربية السعودية والأردن كخطوة أولى يليها التوسع في الاسواق المجاورة.
وأضاف الشهري أنه من المزمع إطلاق موقع دوزاو .كوم في بداية النصف الثاني من العام 2018 م .الجدير بالذكر أن مجموعة محمد الشهري تملك عدد من الشركات الصناعية والإستثمارية في المملكة العربية السعودية كما تملك مصنعين في الصين عبر ملكيتها نصف أسهم شركة محمد الشهري ورشيد جمجوم للصناعة بالسعودية.
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