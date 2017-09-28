بحضور سعادة الدكتور إبراهيم الدخيني مدير مستشفى الأمير سلمان بن محمد آل سعود بمحافظة الدلم ،نظم قسم العلاقات العامه و قسم التوعية الصحية بالمستشفى فعالية اليوم العالمي للزهايمر بعنوان ( تحسبونه بس نسيان ) . حيث افتتح الدكتور الدخيني المعرض المصاحب للفعاليه والذي احتوى عدد من الكتيبات والمطويات الإرشادية وجرى توزيع الهدايا والورود للزوار والمرضى.
وذكّر مدير المستشفى الدكتور إبراهيم الدخيني ان حرص و توجيهات المسؤولين في مديرية الشؤون الصحيه بالرياض على إقامة هذه البرامج التوعوية بالإضافة إلى واجب المستشفى الوقائي و التثقيفي يحتم علينا إقامة مثل هذه الفعاليات لتثقيف المجتمع و زيادة الوعي الصحي ، منوهاً بدور المواطن والمريض في متابعه مثل هذه الأيام العالمية والحرص على حضورها للوصول للهدف المنشود. وتمنى السلامة والصحة للجميع.
من جهتها ذكرت الأخصائية نبيه العمري مسوول التققيف الصحي بالمستشفى والأستاذ عبدالعزيز المسعود مدير العلاقات العامة أن العالم يحتفل في الحادي و العشرين من سبتمبر من كل عام باليوم العالمي لمرض ألزهايمر، موضحاً أم هناك أكثر من أربعين مليون مريض لذلك نحن هنا اليوم للحث على الكشف المبكر عن هذا المرض الذي لا تعرف أسبابه،والتوعية بخطوات العلاج ، من أجل التخفيف من وطأته و أضراره بعائلة المريض والمجتمع.
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