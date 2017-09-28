كشف” كينيكيرو هيبي” المدير العام لشركة سوني في الهند من أن الشركة تخطط لإطلاق جيل جديد من المنتجات بتصميم جديد كليًا؛ ولا يوجد معلومات عن موعد إطلاق هذه الأجهزة لكن من المحتمل أن يتم إطلاقها العام المقبل.
وغالبًا ما تقوم سوني بالكشف عن الهواتف الرائدة في المعرض العالمي للهواتف MWC في فبراير ثم في IFA في أغسطس، لذا فقد يكون علينا الانتظار حتى شهر فبراير على الأقل لرؤية أي أجهزة.
وقد يكون التصميم الجديد ضروره في هذه المرحلة؛ حيث تقوم الشركات المنافسة بتقليل الحواف في هواتفها الرائدة في مقابل أن تصميم سوني به حواف عريضة أعلى وأسفل الشاشة.
وقد يكون الدافع وراء هذا القرار من سوني هو أنها تخطط لإطلاق هاتف بشاشة أطول، والذي من المُرجح أن يأتي بنسبة طول إلى العرض 18:9 وحواف صغيرة مثل منافسيه.
وتصميم سوني الحالي كان قد تم تقديمه أول مره عام 2013 بهاتف Xperia Z الأول، لكن مع اتجاه المنافسين لتقديم هواتف بشاشات كاملة تقريبًا أصبح هذا التصميم قديم.وفق “تواصل”.
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