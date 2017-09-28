اعترفت شركة أبل بأن عددا صغيرا من أجهزة الآيفون الجديدة تعاني من مشكلة سمعية تخلق صوتا غير معتاد أثناء المكالمات الهاتفية في بعض الأوقات.
وتؤثر المشكلة على نماذج آيفون 8 الجديدة التي طرحت للبيع في وقت سابق من هذا الشهر، وتم الإبلاغ عنها من قبل العديد من المستخدمين على منتديات الإنترنت مثل “ماكرومورس” ومنتدى دعم أبل، ووفقا لبعض التعليقات، تحدث المشكلة أثناء المكالمات الهاتفية العادية ومكالمات فيس تايم، وخاصة عند استخدام سماعة الأذن.
ويشير أحد المستخدمين إلى أن هذا الصوت يحدث بشكل متقطع، حيث إنه ظهر في مكالمة واحدة من أصل ثلاث مكالمات قام بهم عبر الهاتف.
وأوضحت شركة أبل لموقع “تك انسايدر” الأمريكي أنها تدرك المشكلة التي تؤثر على العملاء في عدد قليل من الحالات، وأضافت أن فريقها من المهندسين يعملون على الإصلاح، وسيتم التغلب على الأمر عند صدور التحديث الجديد للبرمجيات.
وتعد مشكلة الصوت في هواتف آيفون هي ثاني خلل يظهر داخل الأجهزة التي أطلقتها الشركة حديثا، فهناك خلل في الإصدار الجديد من ساعة أبل ووتش 3 ظهر داخل ميزة LET.وفق “تواصل”.
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