علمت مصادر خاصة وموثوقة أن هناك مستجدات تخص الجماهير الأهلاوية بصفة عامة وسيدة الأعمال عن طريق وكيلها الشرعي خالد أبو راشد بصفة خاصة، حيث تم تصعيد قضية الإعلامي الذي اتهم سيدة الأعمال بدعم النادي الأهلي بالأموال المشبوهة، وهاجمها في ذات الوقت عن طريق مقال نشر في إحدى المطبوعات الشقيقة، وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير تويتر عندما اساء لها ولوكيلها وهي ما ورطته في نظام الجرائم المعلوماتية، حيث تم تصعيد قضية الإعلامي إلى جهات مسؤولة عليا منذ ذلك الوقت، وقد أوصت الجهات المختصة بإدراج اسم الإعلامي في كافة منافذ المملكة، وإلقاء القبض عليه فورا، والتحقيق معه وتحويله إلى النيابة العامة، حيث سيكون في قائمة الترقب.
وأكدت ذات المصادر على أن سيدة الأعمال ليس لديها أي نية في التنازل عن القضية أياً كانت التدخلات الخارجية والضغوطات، وأنها ستستمر في هذا الطريق حتى يأخذ القضاء حقها القانوني.وفق “الرياضي”.
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