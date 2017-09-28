حرص مدير المنتخب السعودي وأسطورة الكرة السعودية السابق ماجد عبدالله، على توجيه التهنئة إلى لاعبي نادي الهلال بعد الفوز الكبير على بيروزي الإيراني برباعية نظيفة، مؤكدًا أن القادم أهم، والجميع سيقف خلف الهلال لتحقيق بطولة دوري أبطال آسيا.
ونشر ماجد عبدالله في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”: “تمثيل وطني مشرف يقدمه الهلال.. ألف مبروك للوطن الغالي، ومبروك لجماهير وإدارة ولاعبي الهلال، والقادم هو الأهم، وكلنا معكم قلبًا وقالبًا”.
وكانت إدارة نادي الهلال قد قدمت طلبًا إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، بإعفاء لاعبي الفريق الدوليين من معسكر المنتخب السعودي المقبل؛ وذلك للاستفادة منهم بمعسكر أبو ظبي التحضيري لمواجهة الإياب أمام بيروزي الإيراني.وفق “الرياضى”.
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