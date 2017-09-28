علمت مصادر أن خلال الأيام القادمة سيُصدر الاتحاد الآسيوي إيقاف لاعب نادي بيرسبوليس الإيراني سعيد جلال ومدرب اللياقة بانديك وتغريمهما مالياً بسبب إعتداؤهما اللفظي والجسدي على مترجم نادي الهلال والتي دونها مراقب المباراة .
حيث رفع مراقب مباراة الهلال وبيروزي تقريره للاتحاد الآسيوي حول أحداث الشغب التي وقعت بين شوطي المباراة.
و قام مدرب اللياقة لفريق بيروزي إيغور باناديك واللاعب سعيد جلال بالاعتداء اللفظي والجسدي على مترجم نادي الهلال كما تم تدوينه في التقرير.
كما تم تدوين عدد من المخالفات في التقريرين من حكم اللقاء والمراقب حول إلقاء علب المياه من قبل الجمهور الايراني بعد هدف عمر خربين.
وأكد الاتحاد الآسيوي ان المباراة على ارض الهلال رافضاً الاتهامات الموجهة للاتحاد بعد منع الايرانيين من رفع الشعارات الدينية والسياسية.
ومن المتوقع أن يصدر الإتحاد الآسيوي مجموعة من القرارات الإنضباطية، حيث ستغرم الجماهير الإيرانية ماليًا فيما سيحضر الإيقاف لمدرب اللياقة واللاعب الاحتياطي للفريق الايراني إضافة للغرامة المالية إثر اعتداءهم لفظيا وجسديا على مترجم نادي الهلال.
حيث أن الهلال سيواجة نادي بيرسبوليس الإيراني إياباً 17 أكتوبر في العاصمة العمانية مسقط .
يذكر أن الهلال قد تغلب على الفريق الإيراني بأربعة أهداف مقابل لاشي في مباراة الذهاب والتي أقيمت في أبو ظبي .
وفق “أخبار 24”.
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