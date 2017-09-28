اصدرت لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الخميس 6 قرارات انضباطية بحق عدد من أندية دوري المحترفين السعودي وجاءت على النحو التالي:
قررت لجنة الانضباط بالاتحاد السعوديى لكرة القدم تغريم نادي الهلال بدفع غرامة (30 ألف ريال)، نظير قيام جماهير الفريق برمي علب مياه داخل أرضية الملعب في لقاء الاتحاد .
و إلزام نادي الاتحاد بدفع غرامة (100 ألف ريال)، نظير قيام الجماهير برمي علب مياه داخل أرضية الملعب في لقاء الهلال.
كما قررت إلزام نادي الباطن بدفع غرامة (100 ألف ريال)، نظير قيام الجماهير برمي علب مياه داخل أرضية الملعب في لقاء الأهلي.
وإيقاف رئيس نادي الباطن (4 مباريات) وإلزامه بدفع غرامة مالية (40 ألف ريال)، بعد التلفظ على حكم مباراة فريقه أمام الأهلي.
كما قررت إلزام لاعب فريق الباطن سلطان المطيري بدفع غرامة (20 ألف ريال)، بعد قيامه بالدخول إلى أرض الملعب في لقاء فريقه أمام الأهلي.وفق “أخبار 24”.
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