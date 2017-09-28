تقدمت إدارة نادي أهلي جدة بطلب للجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، تطالب فيه بتأجيل مباراة الفريق الاول امام الشباب، والمقرر لها يوم 12 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، ضمن الجولة السادسة من الدوري.
وبررت إدارة الاهلي طلبها بسبب ارتباط اللاعبين الدوليين بالمشاركة مع بلادهم في أيام “فيفا” والتي ستخوض فيها المنتخبات مباريات رسمية وودية دولية.
وسيفقد الأهلي خلال اليومين المقبلين، اللاعبين السوري عمر السومة والمصري محمد عبد الشافي، لانضمامهما لمنتخبي بلاديهما.
وتنتظر منتخب سوريا مباراة مهمة في الملحق الآسيوي المؤهل لنهائيات كأس العالم 2018، أمام أستراليا، يومي 5 و10 أكتوبر/ تشرين الأول ذهابا وايابا.
فيما يلعب منتخب مصر في التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال روسيا، أمام الكونغو يوم 8 أكتوبر/ تشرين الأول في الجولة الخامسة، ويتصدر الفراعنة مجموعتهم الرابعة بـ9 نقاط.وفق “أخبار 24”.
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