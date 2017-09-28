تنتهي المهلة التي حددتها لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” على إدارة النصر اليوم الخميس بشأن تسديد ثلاثة ملايين و100 ألف يورو لإدارة فلامينغو البرازيلي مقابل شراء البطاقة الدولية للمهاجم البرازيلي هيرناني دي سوزا، وتشير المصادر إلى سعي الإدارة النصراوية لإيجاد حل ودي مع نظيرتها في فلامينغو قبل انتهاء وقت السداد اليوم، وفي حال عدم تمكنها من السداد سيتم فرض عقوبات كبيرة تتمثل بسحب نقاط منه بالدوري السعودي ومنعه من فترة التسجيل.
من جهة أخرى منح الجهاز الطبي الضوء الأخضر للاعب الوسط سامي النجعي بالعودة إلى التدريبات بعد تعرضه أول من أمس للإصابة في العضلة الخلفية، وأكد الجهاز الطبي أنها عبارة عن شد عضلي خفيف لن يمنعه من المشاركة في مباراة الشباب غداً الجمعة في الجولة الخامسة من الدوري، ويرجح مشاركة سامي النجعي على حساب محور الارتكاز عبدالعزيز الجبرين.وفق “الرياض”.
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