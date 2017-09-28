نجح رباعي الهلال عمر خريبين ، سالم الدوسري ، عبد الله المعيوف وياسر الشهراني في احتلال قائمة أفضل لاعبين في ذهاب نصف النهائي من دوري الأبطال الآسيوي.
ووضع الهلال قدما في نهائي الآسيوية بضرب الفريق الايراني برباعية نظيفة في أبوظبي في مباراة شهدت هاتريك من القناص السوري عمر خريبين.
وتواجد خريبين في صدارة قائمة أفضل لاعبي الجولة بعدما سجل 3 أهداف من 3 تسديدات كما مرر الكرة 20 مرة بينما سالم الدوسري صنع هدفان وسدد 5 تسديدات ومرر 62 تمريرة ناجحة.
وأنقذ المعيوف 5 تسديدات على المرمى ليأتي في المرتبة الثالثة بينما ياسر الشهراني سجل هدفا ومرر 58 تمريرة ناجحة.وفق “أخبار 24”.
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