احتفى قسم التجهيزات المدرسية (بنات) يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٩/١/٧ باليوم الوطني ٨٧ بحضور مساعد رئيس التجهيزات الأستاذة نوف الدليمي ومشرفات القسم وإدارياته وطالبات التدريب التعاوني من معهد مقلة والجدير بالذكر تم عرض فلم قصة وطن المشارك به في حفل إدارة تعليم الخرج أثناء فعاليات الاحتفال كما تم كتابة كلمات الولاء والحب للوطن على لوحة جدارية زينت جنبات القسم ..
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الاحتفاء باليوم الوطني ٨٧ بقسم التجهيزات المدرسية
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