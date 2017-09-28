إدارة تعليم الخرج ممثلةً بقسم الموهوبات تدعو طالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية للمشاركة والتسجيل في أكبر تظاهرة علمية على مستوى المملكة (الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي إبداع 2018 م) عبر موقع إبداع على بوابة موهبة WWW.ibda.org.sa مع ضرورة الاطلاع على الأدلة الإرشادية والتعليمات وضوابط التسجيل من خلال موقع إبداع . متمنين لطالباتنا التوفيق والتميز..
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