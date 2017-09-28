نظم مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان بمحافظة الخرج صباح اليوم معرض تثقيفي و توعوي عن الأمراض المزمنه تحت شعار ( عيش معها ) وذلك بمشاركة طالبات كلية الصيدلة بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج بالتعاون مع قسم التوعية الصحية بالمستشفى ، حيث أقيم المعرض صباح اليوم الخميس الموافق: 1439/1/8هـ في بهو المستشفى الرئيسي . واشتمل المعرض على أركان تعريفية و تثقيفية عن أهم الأمراض المزمنه وأعراضها و كيفية التعايش معها و سبل الوقاية . كما و نسأل الله القدير أن يحفظ الجميع من كل مكروه ،،،
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