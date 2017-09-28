رصد تقرير صحفي المهن التي ستتاح للمرأة بعد قرار السماح لها بقيادة السيارة في المملكة، لافتاً إلى أن 4 مهن جديدة ستصاحب دخول المرأة السعودية عالم السيارات.
وشملت قائمة المهن وفقاً لـ”عكاظ”، مجال المرور؛ بحيث سيكون للمرأة فرصة كبيرة في العمل بهذا المجال تحت مسمى “امرأة المرور”، إلى جانب إمكانية دخولها مجال السائقة الخاصة أو الأجرة أو النقل عام ومن ثم التكسب من وراء تلك المهنة؛ بسبب عدم وجود رغبة لدى الكثير من السيدات في القيادة أو عدم امتلاكهن سيارات.
وأشار التقرير إلى أن المهن ستضم أيضاً توفير فرص عمل للسيدات في مجالات الميكانيكا وزينة سيارات، وكذلك إمكانية الاستفادة من السيدات المحترفات في قيادة السيارات في مدارس تعليم السيارات لتولي مهنة مدربة القيادة من أجل تعليم الفتيات والنساء الأخريات.
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