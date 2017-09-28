رعى وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مساء أمس (الأربعاء)، حفل تخريج الدفعة 46 لكلية الملك فهد الأمنية من طلبة الدورة التأهيلية للجامعيين، وطلبة الدفعة الثانية من البرنامج الأكاديمي الأمني للابتعاث الخارجي، وكان من بين الخريجين 51 ضابطاً من اليمن.
وأقيم الحفل باستاد الأمير نايف بالكلية، حيث بدأ بعزف السلام الملكي، ثم صافح وزير الداخلية الطلبة المتفوقين في الأنشطة المختلفة، قبل أن يشاهد الحضور فيلماً احتوى على كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال استقباله قادة القطاعات الأمنية وكبار الضباط.
كما ألقى مدير الكلية اللواء سعد الخليوي كلمة رفع فيها التهنئة لخادم الحرمين وولي العهد ووزير الداخلية بمناسبة الذكرى الـ87 لليوم الوطني للمملكة، كما استعرض خطة الكلية لمواكبة المستجدات من خلال تنفيذها عدداً من البرامج لتطوير الأداء.
وكشف الخليوي خلال كلمته أنه تم قبول 7 من أبناء الشهداء في الكلية ليكملوا مسيرة آبائهم في خدمة الوطن، لافتاً إلى أن عدد خريجي الدورة 46 من الطلبة الجامعيين بلغ 1251 ضابطاً بينهم 51 ضابطاً من الجمهورية اليمنية.
وبعد ذلك بدأ العرض العسكري والتشكيلات العسكرية التي تضمنت تشكيل الطلاب لوحة “المملكة وطن السلام”، ثم شاهد الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية عدداً من الفرضيات في الرماية والدفاع عن النفس، التقطت بعدها الصور التذكارية مع الخريجين بهذه المناسبة. وفق “أخبار24”.
#وزير_الداخلية يرعى حفل تخريج الدفعه ال 46 لـ #كلية_الملك_فهد_الأمنيةpic.twitter.com/LjuRx3WPHv
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