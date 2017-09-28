أظهر تسجيل نادر الصور الأولى لعضو تنظيم “داعش” محمد أموازي الشهير بالسفاح “جون”، الذي اتهم بذبح عدد كبير من الرهائن الأجانب بسوريا، كاشفاً عن وجه السفاح الذي ظل مختفياً وراء القناع لسنوات
وبّين التسجيل الذي نشرته صحيفة “التيليغراف” البريطانية مؤخراً، السفاح “جون” وهو يجلس في مقهى يقع بالقرب من برج الساعة في مدينة الرقة بسوريا مع 3 بريطانيين آخرين، لافتاً إلى أن المكان الذي ظهر فيه يعد معقل التنظيم، كما شهد ذبح العديد من الرهائن الأجانب وصلبهم بينهم اثنان من البريطانيين وصحفيان أمريكيان.
يذكر أن تقارير بريطانية وأمريكية قد أكدت مقتل السفاح “جون” البالغ من العمر 27 عاماً، إثر غارة استهدفت إحدى السيارات بالرقة في أكتوبر 2015، بعدما ذاع صيته لظهوره في إصدارات تخص “داعش” وهو يذبح عدداً من الرهائن الأجانب.
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