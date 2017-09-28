أعلنت شركة اتحاد اتصالات “موبايلي” عن موعد طرح الجهازين الجديدين “آيفون 8″ و”آيفون 8 بلس” في فروع الشركة الرئيسة بالمملكة، لافتةً إلى أن الجهازين سيتوفران أمام العملاء ابتداءً من الساعات الأولى من فجر يوم السبت المقبل.
وأتاحت الشركة للمشتركين إمكانية الحجز المسبق للأجهزة عبر موقع موبايلي الرسمي، داعيةً المهتمين إلى زيارة موقعها لمعرفة كل التفاصيل الخاصة بالجهازين وأسعارهما والمعلومات التي تشغلهم بشأن العروض الجديدة.
وأعلنت الشركة عن أسعار “آيفون 8” بالمملكة، حيث تبدأ من 2999 ريالاً وحتى 3599 ريالاً حسب المواصفات، كما تتراوح أسعار جهاز “آيفون 8 بلس” بين 3399 ريالاً و3999 ريالاً حسب ألوانه المتاحة وإمكاناته.
وجاء تصمیم الھاتفین الجديدين “آيفون 8 “و”آيفون 8 بلس” المقاومین للماء بتصمیم زجاجي في كلا الجانبین الأمامي والخلفي مدعم من الجانبین بالألومنیوم، وبألوان الفضي والرمادي والذھبي. وفق “أخبار 24”.
وستكون شاشة جھاز آيفون 8 بقیاس 4,7 بوصة أما في آيفون 8 بلس فیبلغ قیاس الشاشة 5.5 بوصة، كما استخدمت آبل معالجاً جديداً سداسي النواة يحمل اسم Bionic A11.
وجاءت الكامیرا الخلفیة بدقة 12 میغابكسل تدعم التثبیت البصري وعدداً أكبر من الألوان مع میزة توفیر الطاقة، ورغم أن الكامیرا في الجھازين واحدة فإنھا تتمیز في آيفون 8 بلس بكونھا مزدوجة بفتحتي 8.1 و 8.2 مع مثبت بصري وتعطي الدقة نفسھا 12 میغابیكسل، وتدعم ھواتف آيفون الجديدة كلھا خاصیة الشحن اللاسلكي التي ستوفر المتاجر وشركات الإكسسوارات مستلزماتھا بالتزامن من طرح الھاتفین في الأسواق.
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