نجح فريق طبي بمستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة في إجراء أول عملية لزراعة الخلايا الجذعية لمريض عمره 60 عاماً، ومُصاب بسرطان الدم المتعدد النقوي.
وبيّنت مديرة العلاقات العامة والإعلام بمستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة ناريمان رمضان أن التحضير للعملية استغرق 8 شهور، لافتةً إلى أن البداية كانت مع تنويم المريض في 13 ذي الحجة الماضي وحتى خضوعه للعملية ونجاحها.
وأشارت إلى أن زراعة الخلايا الجذعية تعد إحدى أحدث طرق علاج أمراض الدم والأورام كما تمثل إحدى الطرق العلاجية المتقدمة التي تتوفر في المدن الطبية ومستشفيات المملكة، مشيدةً بالدعم غير المحدود من الحكومة لتطوير القطاع الصحي وتعزيز إمكانات الكوادر الطبية وتأهيلها على أفضل المستويات لتقديم أرقى الخدمات الطبية للمواطنين والمراجعين بشكل عام. وفق”أخبار24″.
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