رحّب عدد كبير من المواطنين بالأمر السامي’الذي صدر أمس (الثلاثاء) بالسماح للمرأة بالقيادة والحصول على رخصة قيادة.
وعبّرت فتاة، في تقرير بثته قناة MBC، بأنها صُدمت عند سماع القرار، إلا أنها سعيدة به، لأنه سيوفر عليها، بدلا من طلب السيارات عن طريق التطبيقات والدفع للشركات، فيما أكد شاب أن القرار لصالح المرأة العاملة، التي تستخدم السيارة للذهاب إلى عملها، أو في شؤون الأسرة، كنقل والدها المريض للمستشفى.
وأشادت امرأة أخرى بالقرار، وأكدت أنه لصالح المرأة العاملة، التي لا تستطيع دفع قيمة النقل للسائقين، وبالمثل عبّرت أخرى عن سعادتها بالقرار، لأنه أعطى المرأة حرية الاختيار أن تسوق أو لا، بينما دعا مواطن الجميع إلى تقبل القرار، حيث رأى أنه في صالح الوطن قبل أي شيء.وفق”أخبار24″.
ترحيب شعبي واسع بقرار السماح بقيادة المرأة للسيارة#نشرة_التاسعةpic.twitter.com/WguP1iBw6r
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