ضمن فعاليات الاحتفاء بالذكرى السابعة والثمانين لتوحيد المملكة العربية السعودية أقام مركز دروب القمم بالتعاون مع متوسطة فرسان الجزيرة احتفالاً وطنياً بمقر المركز حيث تهدف الفعالية إلى ترسيخ الاعتزاز بالدين والولاء للمليك والانتماء للوطن وتنمية القيم الوطنية لدى الطلاب.
ولقد تضمن الاحتفال فقرات متنوعة حيث ابتدأ بالنشيد الوطني وتوزيع الأعلام على الطلاب وقد ارتسمت على وجوههم ألوان الفرح والسعادة احتفاءاً بهذه المناسبة الغالية.
ثم بدأت فعالية دمج طلاب المركز مع طلاب متوسطة فرسان الجزيرة عن طريق عدد من الأنشطة الفنية والحركية ، وفي الختام تم توزيع الهدايا على الطلاب وكرّم مدير المركز الأستاذ عبدالعزيز المعيذر متوسطة فرسان الجزيرة على مبادرتهم الطيّبة ومشاركتهم الايجابية والتي ساهمت في خلق بصيص أمل وتفاءل طيّب يدفع طلاب المركز نحو التقدم والنجاح في المستقبل.
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