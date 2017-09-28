استقبل سعادة محافظ الخرج المكلف الاستاذ / مساعد بن عبدالله الماضي بمكتبة بديوان المحافظة اليوم الاربعاء الموافق ١٤٣٩/١/٧هـ مدير المعهد العلمي بمحافظة الخرج الأستاذ /منصور بن سليم العضياني و رائد النشاط بالمعهد الأستاذ / عبدالهادي بن عبد الكريم العجمي وعدد من طلاب المعهد العلمي بالمحافظة .
في بداية الاستقبال رحب سعادة المحافظ بهم متمنياً لهم التوفيق وبعد ذلك قدم مدير المعهد العضياني تهاني وتبريكات مسؤولو الجامعة ومنسوبو المعهد بمناسبة اليوم الوطني هذه المناسبة الغالية على قلوب الجميع .
وأشاد سعادة المحافظ بدور المعاهد العلمية في نشر الثقافة الاسلامية ومنهجها راجياً أن تكلل أعمال وبرامج المعاهد بالتوفيق والنجاح .
وتأتي هذه الزيارة تزامنا مع ذكرى اليوم الوطني السعودي السابع والثمانون .
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